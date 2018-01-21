الإذاعي أحمد المجريسي فى ذمة الله

وافت المنية صباح اليوم الأحد ،ببنغازي الاذاعي أحمد يوسف المجريسي اثر نوبة قلبية مفاجئة ،والمجريسي من الاذاعيين المعروفين بنشاطهم اعد للاذاعة عديدا من البرامج السياسية والتثقيفية

عمل الراحل منذ منتصف الثمانينات في فرع الاذاعة والتلفزيون الليبي ببنغازي حيث كان محررا بقسم الأخبار والشؤون السياسية في إذاعة الجماهيرية وبعد احداث فبراير 2011 شغل مديرا لقسم البرامج والأخبار في إذاعة صوت ليبيا الحرة ثم مديرا للبرامج في شبكة راديو وتلفزيون بنغازي.

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