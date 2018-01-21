مسرح درنة يعرض «الشلاق»

تستعد فرقة شباب مسرح مدينة درنة لعرض مسرحية «الشلاق» من تأليف الكاتب فتحي القابسي، وإخراج رمضان الطيرة.

ومسرحية «الشلاق» بطولة نسرت الباح ومحمد الهنيد وعون الحاسي وعماد الشلوي وسراج الشاعري وعبدالوهاب الهادي وصالح الطيري.

أما عن فكرة المسرحية، فقال الكاتب فتحي القابسي لـ «بوابة الوسط»: «المسرحية تتحدث عن قطيع من الأغنام قاموا بانقلاب على الراعي، وعندما مات الراعي لم يتغلبوا على الذئاب وبقية الحيوانات المفترسة».

وتابع: «واجهت الأغنام مشكلة في من يقود القطيع، وجاءت إليهم أغنام غريبة عنهم، وتنتهي المسرحية بقتل كل الأغنام».

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