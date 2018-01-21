الرئاسي يعقد اجتماعا تشاوريا بشأن التعديل الوزاري المرتقب

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق صباح اليوم الأحد، اجتماعه العادي الثاني لسنة 2018 بمقر المجلس في مدينة طرابلس، برئاسة فائز السراج وبحضور النواب عبدالسلام كجمان وأحمد معيتيق وفتحي ألمجبري، ومحمد عماري، وأحمد حمزة.

وقال مكتب الإعلام بحكومة الوفاق إن اجتماع يأتي لاستكمال التشاور حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة ونتائج المشاورات مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن هذا التعديل.

وبحث المجلس الرئاسي عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني بصفة عامة وما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين العاصمة والوضع الاقتصاد والخدمي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بحسب مكتب الإعلام بالحكومة.

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