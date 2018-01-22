«الشيباني» يكشف كواليس جلسة مجلس النواب

المتوسط: خاص

كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، كواليس جلسة اليوم حيث عقدت متأخرة لعدم اكتمال النصاب وحضر حوالي أربعين نائبًا وتمت مناقشة التدخل الإيطالي في ليبيا، مؤكدًا أن هناك استياء عام لانتهاك السيادة الوطنية وتمهيد لعودة الاستعمار من جديد.

التدخل الإيطالي في البلاد، وأكد «الشيباني»، في تصريحات خاصة لصحيفة «المتوسط»، اليوم الاثنين، أن وكلاء الدول الأجنبية في الداخل يستقوون على أبناء جلدتهم من أجل الحصول على مكاسب سياسية، أو فرض أمر واقع على الأرض.

وتابع عضو مجلس النواب: «نقول لوكلاء الاستعمار، لقد مهدت إيطاليا في بداية القرن التاسع عشر لاحتلال ليبيا بإنشاء المدارس والمستشفيات وبنك روما والقروض الزراعية والسكنية والمساعدات الإنسانية وأرسلت المستوطنين.

وأكمل: «ثم أدعت أن رعاياها وممتلكاتهم في خطر وتريد حمايتهم فتدخلت عسكرياً واحتلت ليبيا»، موضحًا أن التاريخ يعيد نفسه وهاهم الجواسيس يأتون لحماية ما سمي بالمستشفى الميداني في مصراتة الذي انتهى مبرر وجوده منذ نهاية حرب البنيان المرصوص في سرت.

ووجه كلمه لوكلاء الاستعمار، متسائلًا: «هل تذكرون تلك الأمجاد، عيد الثأر، جلاء الطليان عن أرض الوطن واتفاقية التعاون الليبية الإيطالية، اتفاقية الاعتذار ودفع التعويض وبناء الطرق والعلاج والمنح الدراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الإيطالية والكشف عن خرائط الألغام، والأملاك المستردة من الطليان وخاصة المزارع التي تنعم بها العديد من الأسر الليبية».

وأكد أن هذا غيض من فيض، شتان بين الثرى والثريا، موضحًا أن شتان بين من يصنع الأمجاد ومن يهدمها ويبيع الوطن، مؤكدًا أن الشعب الليبي سيقاوم إلى أخر رمق، مضيفًا أن ناك ليبيين منفيين في أحد الجزر الإيطالية.

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