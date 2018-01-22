سلامة: الإعداد للمؤتمر الليبي الجامع «يسير بشكل جيد»

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن الإعداد للمؤتمر الليبي الجامع، الذي يمثل أحد عناصر خريطة الطريق التي طرحها في سبتمبر الماضي، لحلحلة الأزمة الليبية، يسير بشكل جيد.

وأضاف سلامة في مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس» مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وعلمت «بوابة الوسط»، ببعض تفاصيلها أنه «سيتم تنظيم استفتاء على الدستور في ليبيا، في حال إعطاء الضوء الأخضر من المحكمة العليا، وتسجيل عدد كافٍ من الناخبين لتمريره».

وقال المبعوث الأممي إن المهمة الأولى له تتمثل في تقريب وجهات النظر وردم الفوارق بين ما سماه «الأجيال الليبية الثلاثة».

ووفق مصدر أوروبي تحدَّث إلى «بوابة الوسط»، فإن وزراء الخارجية الأوروبيين شددوا، لمناسبة استماعهم اليوم إلى غسان سلامة، على دعم جهود المبعوث الأممي الهادفة لإحداث مصلحة شاملة، مؤكدين ضرورة تنظيم انتخابات ذات مصداقية العام الجاري في ليبيا، مركزين على أهمية وحدة البلاد وضرورة تقديم الدعم أيضا لجيران ليبيا، خاصة الأفارقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، أمام الوزراء، إنه يجب تقديم الدعم لغسان سلامة، مشيرًا إلى أنه يثق فيه بشكل قوي وبقدرته على أقلمة خريطة الطريق التي صاغها، وفي نفس الوقت الحفاظ عى الأهداف التي حددها. ويشير لودريان، وفق الدبلوماسيين، إلى فرص تعديل الاتفاق السياسي الليبي وتركيبة المجلس الرئاسي.

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