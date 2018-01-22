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ميليشيات مسلحة تضرم النار في عددٍ من شاحنات الوقود جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شنت مجموعة مُسلحة هجومًا على عددٍ من شاحنات وقود تابعة لإحدى شركات توزيع الوقود، حيثُ أضرمت فيها النار، وذلك بمنطقة الرابطة، جنوب العاصمة طرابلس.

وقامت هذه المجموعة المسلحة، بهجوم على شاحنات الوقود، وتحديدًا في منطقة الرابطة الغربية، التي كانت في طريقها لإمداد عدد من مناطق الجبل الغربي بالوقود، ولم تترتب على الهجوم أي أضرار بشرية.

يُشار إلى أنّ شركة البريقة الموزع الرئيسي للوقود، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توفر كميات كبيرة من الوقود، مُطالبةً الجهات المسؤولة بتأمين نقل الوقود من مدينة طرابلس، إلى مدن ومناطق غرب وجنوب ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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