سلامة يجتمع بـ وزراء خارجيات الدول الأوروبية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

عين ليبيا

يجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا «غسان سلامة» اليوم الأثنين مع وزراء خارجيات دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأوضحت مصادر مقربة من البعثة الأممية في ليبيا أن منظمي الاجتماع دعوا سلامة، لحضور الاجتماع، وتقديم إحاطة عن آخر المستجدات على الساحة الليبية، ومتابعة الخطة الأممية للحل في ليبيا.

هذا ويناقش وزراء خارجيات دول الاتحاد الأوروبي اليوم تطورات الأوضاع في ليبيا وفلسطين بحضور الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا «غسان سلامة».

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