جهاز الحرس البلدي بنغازي يتلف موادا منتهية الصلوحية

أتلف جهاز الحرس البلدي بنغازي كميات كبيرة من السلع الغذائية ( التونة المعلبة و المكرونة والفول المعلب ) المنتهية الصلاحية بعدما ضبطها عناصر الجهاز في منطقة الصابري.

وقام جهاز الحرس البلدي جمع المواد في مكب قنفودة بالتعاون مع شركة نظافة وتم التخلص منها بتلافها تحت اشراف لجنة الإتلاف والتفتيش الصحي.

يشار الى ان هذه المواد تم ضبطها الأربعاء بأحد المخازن بمنطقة الصابري أثناء بدء أعمال لجنة إزالة الأكشاك والعشوائيات وهياكل السيارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية