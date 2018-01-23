البريقة للنفط : ازدحام الوقود سينتهي قريبا‎

اعلنت شركة البريقة لتسويق النفط قرب انتهاء أزمة الوقود في طرابلس ومصراتة والزاوية ، خلال 48 ساعة القادمة .

و في تصريح خاص أوضح المتحدث الاعلامي لشركة البريقة أحمد المسلاتي بعد حلحلة مشاكل النقل التي كانت قائمة بين وزارة الاقتصاد وشركات النقل ، العمل جار على قدم وساق وبكامل الطاقة التشغيلية لتزويد شاحنات النقل التابعة لشركات التوزيع وجمعية النقل من مستودع طرابلس النفطي وعبر الناقلة أنوار ليبيا الراسية في ميناء طرابلس البحري لتوفير الوقود للمنطقة الغربية بالكامل.

وبخصوص المنطقة الشرقية فقد أكد المسلاتي توفر الوقود بشكل سلس ، وبمجهودات تبذلها البريقة بهدف توفير المحروقات للمواطن يرى شركة البريقة هي المسؤول الاول عن هذا العمل الذي لا يعد من تخصصها أساسا إنما هو تخصص شركات التوزيع .

أما عن منطقة الجنوب فحسب قول المسلاتي البريقة مستمرة في عقد اجتماعات وتشكيل لجان مع عدة جهات لها دور في تسهيل عملية تسيير الشاحنات والتي أبدت تجاوبا كبيرا للتعاون مما يبشر بانفراج الازمة قريبا.

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