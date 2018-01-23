إستبدال أجهزة التفتيش الآلي بمطار معيتيقة

تم امس الاثنين باشراف مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ، استبدال جميع أجهزة التفتيش الآلي المستخدمة في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس .

و وفق ما افادنا به مدير المكتب الاعلامي بوزارة المواصلات سراج الحمال فإن 9 اجهزة بمختلف أحجامها والمخصصة للكشف على الحقائب المحمولة وغيرها من المحمولات لأول مرة يتم تركيبها واستخدامها في المطارات الليبية ، وبأشراف لجنة فنية مشتركة من مصلحة المطارات وجهاز المباحث العامة.

و اوضح الحمال الاجهزة الحديثة ألمانية الصنع من نوع “سميثس” وتمتاز بتقنية نظام المسح الإشعاعي القطري ثنائي القطب وبوضوح الصورة وسهولة الفحص مضيفا هذه الخطوة تأتي سعيا من مصلحة المطارات لتنفيذ البرنامج الأمني المعد من قبل مكتب الأمن والسلامة والذي يهدف للرفع من مستوى التدابير الامنية المتخذة بمطار معيتيقة الدولي.

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