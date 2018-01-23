البريقة للنفط تعلن تفاصيل جديدة عن أزمة الوقود

المتوسط:

أكد المتحدث الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، ” أن العمل جار على قدم وساق وبكامل الطاقة التشغيلية لتزويد شاحنات النقل التابعة لشركات التوزيع وجمعية النقل من مستودع طرابلس النفطي وعبر الناقلة أنوار ليبيا الراسية في ميناء طرابلس البحري لتوفير الوقود للمنطقة الغربية بالكامل “.

وكشف المسلاتي ، خلال تصريحات صحفية له ، عن قرب انتهاء أزمة الوقود في طرابلس ومصراتة والزاوية ، خلال 48 ساعة القادمة.

وبخصوص المنطقة الشرقية فقد أكد المسلاتي توفر الوقود بشكل سلس ، وبمجهودات تبذلها البريقة بهدف توفير المحروقات للمواطن يرى شركة البريقة هي المسؤول الاول عن هذا العمل الذي لا يعد من تخصصها أساسا إنما هو تخصص شركات التوزيع .

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