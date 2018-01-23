مكتب الزراعة بطبرق يوزع أكثر من 8000 شتلة على أصحاب المزارع

شرع مكتب الزراعة بطبرق بتوزيع أكثر من 8000 شتلة على عدد من أصحاب المزارع والأراضي الزراعية القاطنين بمدينة طبرق وما حولها.

وقال مسؤول قطاع الزراعة بطبرق حدوث الكحاشي لـ«بوابة الوسط» الاثنين «قمنا بتوزيع حوالى 8000 شتلة لأشجار الصنوبر والصوو والكازورينا لأصحاب المزارع والأراضي الزراعية مساهمة من قطاع الزراعة بطبرق للحفاظ على الغطاء النباتي لمنطقة البطنان بالكامل».

وأضاف: «هذا الإمداد النباتي كان قد إنقطع المدة القليلة الماضية بسبب الأحداث الحاصلة في كافة أنحاء ليبيا وها هو يعود من جديد وبكميات جيدة وسوف نوزع كميات أخرى المدة القليلة المقبلة ونوفر مشاريع زراعية جديدة للمنطقة كافة».

وأشار الكحاشي إلى أن مدينة طبرق تشهد رياحًا عاتية مصحوبة بالأتربة وذلك لعدم المحافظة على الغطاء النباتي للمنطقة وعدم زراعة الأشجار المختلفة لكي تعمل كمصدّات للرياح العالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط