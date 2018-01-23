النقابة الغامة لأشراف ليبيا يطالبون بمواجهة التدخل الإيطالي في ليبيا

المتوسط :

أعربت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا عن رفضها التام للاحتلال السافر للقوات الإيطالية، ودخولها بكامل معداتها و أسلحتها المحظورة في مدينة مصراته.

وقالت النقابة في بيان لها “إننا نوجه إلى الحكومة والبرلمان الإيطالي بأن شريعة الغاب لن تطبق عندنا ونطالبها بالخروج فورا من على تراب ليبيا الطاهر، ونحذرها من مغبة استمرار تواجدها الغير مرغوب فيه بيننا تحت أي مسمى من المسميات الواهية فنحن قد خبرنا الطليان وألاعيبهم وقد أخذنا من جهاد أجدادنا المجاهدين دروسا لم ولن ننساها، وإن عظام المنفيين الليبيين في إيطاليا ومشانق الفاشيست لا تزال أمام نواظرنا فنحن لم نقبل بالاستعمار الإيطالي عام 1911 ميلادية، وقاتلناه مع قلة العتاد ولن نقبله اليوم من جديد وسنواجه بكل ما أوتينا من قوة.”

و ناشدت النقابة، مجلس النواب وكذلك مجلس الأمن الدولي بضرورة عقد جلسة عاجلة للتحقيق في هذا الأمر وتصعيد الموقف من جميع النواحي. السياسية والاجتماعية والقانونية والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، داعية الدول العربية و الإسلامية بالقوف جنبا إلى جنب الشعب الليبي لمكافة هذا الاحتلال و الغزو الإيطالي .

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