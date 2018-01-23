#ليبيا_الآن| إستضاف المعهد العالى للتقنيات الزراعية بالخضراء – ترهونة صباح أمس الأثنين، مكتب الإصحاح البيئى ببلدية #ترهونة لتوعية المواطنين على مرض الليشمانية المنتشر فى المنطقة الغربية وطرق مكافحته .
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