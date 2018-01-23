خارجية الوفاق تدين تعذيب المهاجرين في ليبيا

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، ما وصفته بالأفعال الإجرامية المشينة، واللا إنسانية التي تعرض لها بعض المهاجرين، من الجنسية السودانية، حسب صور نشرتها مواقع تواصل اجتماعي.

وأوضحت الوزارة، فبي بيان تحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه، أن المجلس الرئاسي أصدر تعليماته للتحقيق في أي أفعال مشينة تمس كرامة المهاجرين الأفارقة.

ودعت خارجية الوفاق، الجهات الأمنية والعدلية في ليبيا إلى اتخاذ كافة التدابير بأسرع وقت، للتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة، و إحالة مرتكبيها إلى القضاء لنيل جزائهم.

وكانت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي أميرة الفاضل، قد أعلنت أن الاتحاد بدأ في فتح تحقيقات بشأن الفيديوهات المتداولة لسودانيين يعذبون في ليبيا.

وقالت الفاضل، الأحد، إنه في زيارتها السابقة إلي ليبيا التى ناقشت فيها قضية بيع المهاجرين بليبيا، استطاعت أن تعيد أكثر من 8 آلاف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم، بينهم 129 سوادنيا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

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