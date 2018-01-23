صحة الوفاق تنتهي من إعداد مسودة القائمة النمطية للحالات التى تستدعي العلاج بالخارج

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم العلاج بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، هاشم بالخير، عن إعداد مسودة القائمة النمطية للحالات التي يتعذر علاجها محليا، وتستدعي العلاج بالخارج.

وجاء إعداد القائمة النمطية -حسب المكتب الإعلامي بوزارة الصحة- تمهيداً لاعتمادها من وزير الصحة المفوض عمر الطاهر، حيث من المنتظر منح أولوية العلاج للحالات المستعصية.

وأضاف بالخير، أن القائمة شملت عدداً من الأمراض في تخصصات مختلفة من حيث التشخيص والعلاج؛ أهمها أمراض الأورام وأمراض الدم والقلب والشرايين وجراحه المخ والأعصاب بالإضافة إلى الجراحات المعقدة وجراحات العيون وجراحات العمود الفقري والعظام.

وشكلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الخميس الماضي، لجنة مختصة لوضع رؤية جديدة لتنظيم عملية علاج المرضى بالخارج.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة، عن رئيس اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج هاشم بالخير، قوله: إن قرار تشكيل اللجنة؛ سيقدم رؤية واضحة لتوجهات وزارة الصحة؛ الراميةِ لتقديم خدمة العلاج لكل مستحقيه وضمان تنظيمه بشكل علمي وإداري أيضا.

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