إطلاق نار داخل مستشفى الجلاء ببنغازي

أطلق مسلح مرافق لأحد النزلاء بمستشفى الجلاء ببنغازي، اليوم الثلاثاء، النار على الأحد النزلاء داخل أروقة المستشفى إثر مشاجرة وقعت بينهما.

وقال المستشفى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن مرافق أحد النزلاء قام برماية طلقات نارية على النزيل بالقرب من مكتب الإيواء مما سبب هلع و فزع بين العاملين في المستشفى و المرضى.

وأكد المستشفى أن مثل هذه الحادثة تكررت مرات عدة داخل المُستشفى دون وجود رادع لمثل هذه الاعتداءات.

وفي ذات السياق ذكر مصدر طبي، بمركز بنغازي الطبي أن مجموعة ترتدي لباسًا عسكريًا قامت أمس الإثنين بالرماية داخل المركز ما أدى إلى إصابة ثلاثة ممرضين وطبيبة .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المصدر قوله، إن عناصر قسم الأمن والسلامة طلبوا من العسكريين عدم الدخول بأسلحتهم إلى المركز فحدث جدال وشجار وإطلاق نار تسبب في إصابة الممرضين والطبيبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية