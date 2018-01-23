"هاتف ليبيا" تتعهد بتحسين جودة الاتصالات في منطقة هراوة

تعهد مدير مكتب اتصالات سرت بشركة هاتف ليبيا المهندس أحمد يوسف ، بتوفير المتطلبات اللازمة لتحسين خدمات الاتصالات في منطقة هراوة (70 كيلومتر شرق سرت).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع مدير مكتب اتصالات سرت، مع عميد بلدية هراوة محمد هيبة بمقر المجلس البلدي بحضور عضو المجلس البلدي فرج اكحيل ومدير مقسم هواتف هراوة سليمان علي وعدد من مهندسي وفنيي شركة هاتف ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي هراوة، إن شركة هاتف ليبيا تعهدت بصيانة الخطوط الهاتفية الأرضية وخطوط الهاتف الريفي وتوفير بطاريات لأبراج الاتصالات وغيرها من المعدات الخاصة بالقطاع.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تقوية تغطية الهاتف المحمول وزيادة مدها داخل نطاق البلدية في اتجاه الوادي حتي تصل المستشفى القروي، وكذلك صيانة وتفعيل مقسم العامرة بعد تعرضه للسرقة والتخريب المدة الماضية.

وأبدى عميد بلدية هراوة خلال الاجتماع استعداده لتقديم أي مساعدة ودعم لقطاع الاتصالات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المنطقة والمناطق المجاورة.

يشار إلى أن المنطقة من سرت شرقا حتى بن جواد غربا بما في ذلك هراوة تعاني من انقطاع شبه تام للاتصالات الأرضية وتذبذب في الاتصالات المحمولة والانترنت .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية