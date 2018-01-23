ليبيا بالمراتب الأولى عالميًا وأفريقيا.. إليك التصنيف

تختلف الأفكار الراسخة في أذهان الكثيرين حول الدولة التي تحظى بالمخزون الأكبر من النفط، لكن وبحسب البيانات الصادرة عن منظمة “أوبك” العالمية للنفط فإن المخزون النفطي الأكبر هو في أمريكا الجنوبية، فنزويلا تحديدًا.

وأظهرت بيانات المنظمة أن فنزويلا لديها 300 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة، وتليها المملكة السعودية 269 مليار برميل.

ويقدر احتياطي النفط المثبت في كندا بنحو 171 مليار برميل، الإحصائيات التي وضعت كندا في المرتبة الـ 3 في التصنيف العالمي، خلف المملكة العربية السعودية مباشرة.

وبحسب المنظمة، جاءت ليبيا في الترتيب الـ9 عالميًا مع مخزون احتياطها من النفط الذي بلغ 48.3 مليار برميل، في حين جعلها هذا الرقم في المرتبة الأولى كأكبر احتياط نفطي في أفريقيا، كل هذا وسط توقعات كثيرة بأن 48.3 مليار برميل نفط ليس الرقم الكلّي لمخزون النفط الليبي بسبب عدم إتمام عمليات التنقيب عن النفط واستكشاف مناطق جديدة يُحتمل تواجده فيها بسبب الضغوطات التي تُمارسها بعض الشركات النفطية الخارجية عن الجهات المسؤولة عن التنقيب.

ترتيب الدول الـ10 التي تمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم:

1. Venezuela – 300 billion barrels

2. Saudi Arabia – 269 billion barrels

3. Canada – 171 billion barrels

4. Iran – 157.8 billion barrels

5. Iraq – 143 billion barrels

6. Kuwait – 104 billion barrels

7. Russia – 80 billion barrels

8. United Arab Emirates – 98 billion barrels

9. Libya – 48.3 billion barrels

10. Nigeria – 37 billion barrels

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