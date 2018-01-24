بالأسماء: وصول 51 جريح إلى مستشفى الجلاء من ضحايا تفجير بنغازي

وصل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث 51 جريح من ضحايا انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد بيعة الرضوان بالقرب من مقر مصلحة الجوازات والجنسية بمنطقة السلماني وسط مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»،اليوم الثلاثاء، إن المستشفى استقبل51 جريح (مدنيون وعسكريون)، جراء انفجار سيارتين أمام مسجد «بيعة الرضوان» في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة «خاصة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فقط».

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء جرحى التفجير الأرهابي بمنطقة السلماني وهم:

1-إبراهيم حمد نجم

2-تامر سليمان

3-أيمن محمد الدرسي

4-عبدالسلام عبدالرحمن

5-وليد خليفة الحاج

6-عبدالله رمضان الحوتي

7-سعيد عبدالكريم الرملي

8-هاني خليل الكوافي

9-عبداللطيف فرج محمد

10-رمزي محمد طه

11-خيرالله عبدالمعين البرعصي

12-رمضان مفتاح اشتيوي

13-مصطفى العقوري

14-مرعي البوسيفي

15-رمضان منصور اسماعيل

16-علي عبدالسلام البرغثي

17-فرج العجيلي

18-ناصر مصطفى علي

19-بشير محمد الورفلي

20-سالم عمر الهواري

21-محمد فتحي حمد

22-طارق علي امعمومة

23-محمد قرقوم

24-عبدالسلام محمد الريشي

25-محسن طلعت محمد ( مصري الجنسية )

26-المنتصر عمر مصطفى

27-محمد جمعة

28-ورافع الورفلي

29-محسن علي

30-عبدالسلام علي الحاسي

31-رياض محمد القويري

32-محمود حسن العمامي

33-عريف سليمان العبيدي

34-ناصر الفرجاني

35-سراج بن عيسى

36-مصطفى فرج

37-أحمد خليفة ضوء

38-مازن سعيد آدم

39-ويوسف سعيد الورفلي

40-آدم فرحات العبيدي

41-رمضان ناجي الفرجاني

42-محمد احميدة صالح

43-أحمد يونس الزوي

44-محمد طارق علي أمعمومة

45-طارق محمد المالطي

46-فرج عبدالسلام الهدار

47-عوض محمد القبايلي

48-طارق محمد

49-عمر ميلاد الفيتوري

50-عادل مجيد

51-ماهر منصور الشطشاط

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