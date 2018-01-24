تحالف القوي الوطنية ينعي أهالي ضحايا التفجير الإرهابي المزدوج في بنغازي

المتوسط :

استنكر تحالف القوى الوطنية، الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد «بيعة الرضوان» في مدينة بنغازي.

وشاطر التحالف أهالي مدينة بنغازي في هذا المصاب الجلل، والتي وصفه التحالف بـالجريمـــة الإرهــابية البشعــة ، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا الذين استشهدوا في هذا العمل الإرهابي الاثيم .

يشار إلى أن التفجير الإرهابي المزدوج حدث بفارق 30 دقيقة بين التفجيرين مستهدفا مقر فرع الجوازات والجنسية ومحيط مسجد الرضوان، و أسفر عن مقتل 25 مدنيا و أصابة أكثر من مائة أخرون تتفاوت أصابتهم بين الخطيرة و المتوسطة .

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