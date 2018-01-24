مجموعة أبناء ليبيا تناشد المسؤولين كافة بتحمل مسؤوليتهم أمام التفجير الإرهابي المزدوج في بنغازي

المتوسط :

تقدمت “مجموعة أبناء ليبيا” بأحر التعازي إلى أهالي شهداء الوطن الذين ارتقوا ،مساء أمس الثلاثاء، جراء تفجير ارهابي مزدوج غادر في منطقة السلماني بمدينة بنغازي .

واستنكرت المجموعة التي تضم نشطاء سياسيين واعلاميين ودبلوماسيين ليبيين هذا العمل الوحشي الجبان، داعية الله بالشفاء للجرحى و بالصبر والسلوان لذوي الشهداء واحبابهم.

وناشدت “مجموعة أبناء ليبيا” في بيان لها المسؤولين الليبيين في كافة الأجسام المتناحرة، بتحمل مسؤوليتهم تجاه الملف الليبي، ونبذ الخلافات ، وتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب وداعميه والمحرضين عليه، محليا ودوليا، وتوحيد ودعم الجيش والشرطة والأجهزة الامنية على أسس وطنية جامعة ووفق المعايير الدولية، ومتابعة بواخر الموت، وملاحقة مصادرها ومستقبليها ومموليها، ورفض استمرار الشلل القاتل الذي وصلت إليه مسارات العمل الأممي والسياسي، والإعداد لانتخابات عاجلة لتجديد الشرعيات التشريعية والتنفيذي.

ودعت المجموعة جميع أعضاء مجلس النواب بالتوجه فورا إلى طبرق والبقاء في انعقاد دائم حتى يقروا جميع الاستحقاقات التي يحتاجها الوطن.

و طالبت المجموعة أيضا، الشعب الليبي بالعصيان المدني الشامل حتى يتحمل المسؤولون واجباتهم، وحتى يضطلع المجتمع الدولي والامم المتحدة بواجباتهم تجاه ليبيا.

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