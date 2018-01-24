العليا للانتخابات تدعو الليبين بسرعة التسجيل قبل الثالث من الشهر المقبل

المتوسط :

ناشدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المواطنين إلى تسجيل أرقامهم الوطنية في سجل الناخبين قبل انتهاء موعد التسجيل يوم 3 من شهر فبراير المقبل.

وأوضحت المفوضية، في موقعها الإلكتروني، إن المسجلين في انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور ومجلس النواب مدرجون بسجل الناخبين، ويحق لهم تغيير مركز الانتخاب.

وأضافت المفوضية أن عدد المسجلين حتى يوم 22 من يناير الجاري بلغ (2,129,345) ناخبا، منهم (620,045) ناخباً تم تسجيلهم منذ افتتاح التسجيل يوم 6 ديسمبر 2017، مؤكدة أن منظومة تسجيل الناخبين بالمفوضية لازالت مستمرة في استقبال الرسائل النصية للمواطنين، لإدراجهم بسجل الناخبين.

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