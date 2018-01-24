حفتر يأمر بفتح تحقيق عاجل في الهجوم الإرهابي ببنغازي

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر اوامره للجهات الأمنية بضرورة ملاحقة المجرمين الذين وراء التفجير الإرهابي ابمحيط مسجد بيعة الرضوان في بنغازي وكان من الضحايا أمر قوة التحري.

ونعى القائد العام كافة شهداء التفجير الإرهابي الذين سقطوا من المواطنين الأبرياء ،مطالبا الجهات الأمنية بضرورة تقديم الجناة للعدالة،داعيا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة

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