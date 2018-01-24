37 قتيلًا و87 جريحًا حصيلة تفجيري مسجد بيعة الرضوان في بنغازي

تسلمت مستشفيات بنغازي الحكومية جثامين 37 قتيلاً و87 جريحًا جراء انفجار سيارتين أمام مسجد «بيعة الرضوان» بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي شرق البلاد، مساء الثلاثاء.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء إن المستشفى تسلم جثامين 25 قتيلًا (من المدنيين والعسكريين)، كما تم إسعاف 51 جريحًا جراء انفجار سيارتين أمام مسجد «بيعة الرضوان» في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة «خاصة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فقط».

وأوضحت البرغثي، أن الجرحى إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، ويقبع بعضهم في غرف العنايات الفائقة، مشيرة إلى نقل اثني عشر قتيلًا إلى مركز بنغازي، بينهم شخص مجهول الهوية.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المركز استقبل 36 جريحًا جراء الانفجار.

وأضاف أن الجرحى احتجز بعضهم في غرف العمليات والعناية الفائقة والأقسام، مؤكدًا أن مركز بنغازي الطبي تسلم جثامين اثني عشر قتيلًا جرى نقلهم من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، ولم يتم نقلهم من موقع الحادث إلى مركز بنغازي الطبي بشكل مباشر.

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