الموز لتنظيف البشرة والعناية بها

للفواكه فوائد جمالية عديدة للبشرة لذلك نقدم لك قناعًا منزليًا من الموز والعسل لتنظيف البشرة والعناية بها في الشتاء. يحتوي الموز على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يعمل على إعادة نضارة البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين بها تعرفي معنا على طريقة تطبيق القناع ونفذيه بنفسك.

المكونات

ثمرة موز

ملعقة شوفان

ملعقة عسل طبيعي

طريقة التحضير

– أخلطي ثمرة موز صغيرة مع ملعقة شوفان وملعقة عسل طبيعي، وقومي بتوزيعه على وجهك وعنقك لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك أغسلي وجهك بالماء الدافىء وقومي بعمل مساج لوجهك بحركاتٍ دائريةٍ وباستعمال فوطةٍ ناعمةٍ، بعد تجفيف وجهك أدهنيه بأي كريم مُلطف للبشرة، كرري هذه الطريقة مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

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