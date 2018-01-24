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«الأعلى للدولة» يدين هجوم بنغازي.. ويدعو لتوحيد المؤسسات الأمنية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أدان المجلس الأعلى للدولة، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منطقة السلماني بمدينة بنغازي وراح ضحيته عددًا من المواطنين الأبرياءأمس الثلاثاء.

وقدم المجلس، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أحر التعازي لأسر وأهالي ضحايا الانفجارين، سائلًا الله أن يسكنهم فسيح جناته ويعجل بشفاء الجرحى.

وأكد المجلس في بيانه، أن الإرهاب الذي يستهدف المدن الليبية بصورة عامة لا يمكن مواجهته أو التصدي له بالبيانات، وإنما برص الصفوف ودعم جهود الساعين إلى وضع حد للانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الأمنية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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