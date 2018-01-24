المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات يدين التفجير الإرهابي في بنغازي

بنغازي 24 يناير 2018 (وال) – أدان المرصد الليبي الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات بأشد عبارات الإدانة العمل الإجرامي والإرهابي الذي وقع في منطقة السلماني في مدينة بنغازي بالقرب من مسجد الرضوان وذلك بانفجار سيارتين ملغومتين راح من جزاء هذا العمل الإرهابي العديد من الشهداء والجرحى.

وأكد المرصد أنه يتابع بقلق هذه الأعمال المشينة والذي تودي بحياة الكثير من الضحايا المدنيين إضافة إلي الأضرار في الممتلكات.

وتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة القلبية إلى عائلات وذوي الشهداء وكافة أهالي مدينة بنغازي محذرًا من الخلايا النائمة التي لازالت تتحرك في المدينة وباقي المدن الليبية.

وطالب المرصد المنظمات الحقوقية العربية والدولية بالوقوف إلى جانب المدنيين الليبيين والتصدي للعمليات الإرهابية وتحريك الملف الليبي أمام المجتمع الدولي.(وال – بنغازي) ر إ / أ د

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