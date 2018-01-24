السفير الإيطالي يصل زوارة لتسليم بعض المعدات الطبية لمستشفى البحري

وصل السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس واستقبله عميد البلدية حافظ بن ساسي وعدد من المسؤولين.

وقال عميد البلدية بن ساسي في تسجيل مصور نشره عبر صفحة البلدية الأربعاء: «إن زيارة السفير الإيطالي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة الإيطالية وحكومة الوفاق، لتسليم بعض المعدات الطبية والأدوية لمستشفى زوارة البحري، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية».

وأضاف أن زيارة السفير جاءت أيضًا لفتح أفق التعاون بين مدينة زوارة وإحدى المدن الإيطالية دون تحديد، إلى جانب العمل على إنشاء توأمة بين مستشفى البحري وإحدى المستشفيات الإيطالية.

وشدد عميد بلدية زوارة على أن هذه الزيارة تعيد فتح باب التعاون في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يرى تعاونًا أكثر من الجانب الإيطالي لمكافحة هذه الظاهرة.

السفير الإيطالي يصل زوارة.

السفير الإيطالي يصل زوارة.

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