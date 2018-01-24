حصري لـ «عين ليبيا»: أيدي خفية وراء إلغاء المجلس الأعلى للدولة اجتماعه اليوم

عين ليبيا

علمت عين ليبيا من مصادر مُطلعة أنّ الكتيبة الأمنية المُكلفة بتأمين فندق المهاري وهو المقر المؤقت للمجلس الأعلى للدولة، طلبت إلغاء النقل المباشر على وسائل الإعلام لجلسة اليوم التي كان من المقرر أنْ يحضرها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلاّ أنّ المجلس الأعلى للدولة رفض الرضوخ لهذا الطلب باعتباره إملاءًا وتدخلاً سافرًا في شؤون مؤسسة سيادية عليا، مما أدى إلى إصدار قرار من رئاسة المجلس بإلغاء الإجتماع لهذه الأسباب.

وأكدت ذات المصادر أنّ شكوكاً كبيرة تحوم حول تورط رئيس المجلس الرئاسي «فايز السراج» في تحريض هذه الجهة الأمنية على عرقلة عمل مجلس الدولة على خلفية رفضه التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة التي يستعد السراج للقيام بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا