ليبيا_الآن| رويترز نقلًا عن مسعفين ليبيين: ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارتين ملغ…

#ليبيا_الآن| رويترز نقلًا عن مسعفين ليبيين: ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارتين ملغومتين في #بنغازي إلى 35 شخصًا.
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