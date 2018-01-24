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#ليبيا_الآن| رويترز نقلًا عن مسعفين ليبيين: ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارتين ملغ…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| رويترز نقلًا عن مسعفين ليبيين: ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارتين ملغومتين في #بنغازي إلى 35 شخصًا.

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