داخلية المؤقتة تعلن عن حملة أمنية واسعة ببنغازي

تقدمت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة بتعازيها الحارة لأسر الشهداء الذين سقطوا إثر الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف المصلين بمسجد الرضوان بمنطقة السلماني في بنغازي، كما تتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت في بيان تحصلت “بوابة أفريقيا الإخبارية” علي نسخة منه أن الوزارة تقوم بالواجب المكلفة به في تحقيق السيطرة الأمنية تعلن عن حملة واسعة في المدينة لتتبع الجناة من الإرهابيين و تكثيف البحث و التحري عن المندسين لتقديمهم للعدالة و تحذر المندسين من الخلايا النائمة ان يد العدالة ستطالهم و العملية مسألة وقت و تؤكد ان من قاموا بهذا الاعتداء لا يمتون الى الإسلام بصلة .

وطالبت وزارة الداخلية من المواطنين ضرورة التعاون مع رجال الامن عن أية تحركات مشبوهة والتعاون التام مع الحملات الأمنية التي انطلقت فعليا بدايةً من رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى و تكليف فرق امنية للتحقيق في الواقعة

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