«آستون مارتن» تستدعي 3 آلاف سيارة لمشكلة قاتلة

أعلنت شركة آستون مارتن استدعاء 3.873 سيارة دي بي11 بسبب مشكلة قاتلة تتعلق بأجزاء عامود التوجيه.

وتوجد هذه المشكلة أو الخلل المصنعي في جميع سيارات آستون مارتن DB11 التي أنتجتها الشركة منذ العام 2015 المزودة بعامود التوجيه من تصنيع شركة دايملر.

وبسبب هذا العيب المصنعي سحبت شركة مرسيدس بنز أكثر من مليون سيارة العام الماضي، والذي قد يسبب انفتاح الوسائد الهوائية دون سابق إنذار.

وتعمل الأجزاء التي يوجد بها خلل في عامود التوجيه على خلق ماس كهربائي ما يؤدي إلى إرسال إشارات للوسائد الهوائية لكي تنفتح.

ومع أن شركة مرسيدس بنز تلقت العديد من البلاغات حول هذا الخلل، إلا أن آستون مارتن لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.

وقالت الشركة البريطانية إنها ستعمل على إصلاح الأجزاء المعيبة في السيارات المسحوبة دون أي مبالغ، وستتم العملية خلال ساعتين.

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