الأمين العام الأمم المتحدة يستنكر هجوم بنغازي الارهابي

أدان الأمين العام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس التفجير المزدوج الذي استهدف مسجدا في بنغازي مساء الثلاثاء وخلف عشرات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في تغريدة للأمم المتحدة على تويتر ، عبرت فيها عن استيائها من الخسائر في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تعازيه العميقة لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وكان تفجير مزدوج استهدف مساء الثلاثاء مسجد بيعة الرضوان في بناغازي خلّف اكثر من 30 قتيلا جلّهم من المنيين وروّاد المسجد .

ويواجه الورفلي اتهامات من محكمة الجنايات الدوليّة بالتصفية والاعدام خارج القانون وارتكاب جرائم حرب

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