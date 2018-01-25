استنكار أممي لـ”إعدامات ميدانية”.. ومطالبة بتسليم الورفلي

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، التقارير التي تتحدث عن “عمليات إعدام وحشية” حدثت اليوم في مدينة بنغازي.

وقالت البعثة في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الأمم المتحدة تطالب بتسليم آمر المحاور في القوات الخاصة بمدينة بنغازي النقيب محمود الورفلي، على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية، خصوصا وأنها رصدت على الأقل 5 حالات إعدام بإجراءات موجزة أرتكبها أو أمر بها الورفلي في 2017.

وأشارت إلى ان المسؤولون عن ارتكاب أو تنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة بموجب القانون الجنائي الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية