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استنكار أممي لـ”إعدامات ميدانية”.. ومطالبة بتسليم الورفلي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، التقارير التي تتحدث عن “عمليات إعدام وحشية” حدثت اليوم في مدينة بنغازي.

وقالت البعثة في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الأمم المتحدة تطالب بتسليم آمر المحاور في القوات الخاصة بمدينة بنغازي النقيب محمود الورفلي، على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية، خصوصا وأنها رصدت على الأقل 5 حالات إعدام بإجراءات موجزة أرتكبها أو أمر بها الورفلي في 2017.

وأشارت إلى ان المسؤولون عن ارتكاب أو تنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة بموجب القانون الجنائي الدولي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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