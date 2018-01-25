الخارجية الأميركية تؤكد مقتل 4 اميركيين في فندق بكابل

قُتل اربعة مواطنين اميركيين واصيب اثنان أخران بجروح في اعتداء نفذته حركة طالبان خلال نهاية الأسبوع الفائت ضد فندق انتركونتيننتال بكابل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاميركية فجر الخميس.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت «إن الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداء الذي استهدف في العشرين من يناير الجاري هذا الفندق الفخم في العاصمة الافغانية».

وأضافت: «نقدم تعازينا الحارة لعائلات الذين لقوا مصرعهم ولأصدقائهم ونتمنى شفاءً عاجلا للمصابين».

وقتل أكثر من 20 شخصا بينهم 14 أجنبيا في الهجوم الذي نفذه ستة عناصر من طالبان قتلوا بدورهم.

وهناك سبعة اوكرانيين وفنزويليان يعملان لشركة كام اير الجوية الخاصة وكازاخستاني والماني في عداد القتلى الأجانب.

وأعلن الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم في رسالة أكد فيها أن الفندق الفخم كان «مكتظا بغزاة اميركيين ومن جنسيات اخرى».

وبدأ الهجوم مساء السبت عندما أطلق المهاجمون النار عشوائيا على الموجودين في قاعة الطعام قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن قتلوا على الفور او ذبحوا.

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