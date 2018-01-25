أرسنال يتجاوز تشيلسي.. ويضرب موعدًا مع السيتي في نهائي الكأس

حقق نادي أرسنال الفوز على نظيره تشيلسي بهدفين لهدف، في ديربي لندن في مُباراة العودة لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

تقدم تشيلسي عن طريق نجمه أدين هازارد في الدقيقة الـ7 من المُباراة، قبل أن يتعادل أرسنال سريعًا في الدقيقة 12 عن طريق روديجير بالخطأ في مرماه.

وأحرز تشاكا هدف الفوز في الدقيقة 60 للجانرز، ويحاول البلوز التعديل وسط سيطرة حتى نهاية اللقاء لكن دون جدوى.

وشهد اللقاء مُشاركة الدولي المصري، محمد النني أساسيًا وحتى نهاية اللقاء وقدم مردودا جيدا للغاية.

أرسنال سيُلاقي مانشستر سيتي في نهائي البطولة في الـ25 من فبراير القادم في ملعب ويمبلي الشهير.

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