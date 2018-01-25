اخبار ليبيا الان

ترامب يبدي استعدادا لمنح المواطنة للمهاجرين الحالمين

تم النشر منذُ 60 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء أن يمنح المواطنة الأمريكية في فترة تتراوح بين 10 و12 عاما للمهاجرين المعروفين بـ"الحالمين".

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض "سيتم ذلك في مرحلة ما، في المستقبل، على مدى فترة تتراوح بين 10 و12 سنة".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك