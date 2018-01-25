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‎غوتريس يدين هجوم مسجد الرضوان ويحذر من عواقب الأعمال الإنتقامية

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أدان الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس مساء الإربعاء التفجير المزدوج الذي إستهدف مساء الثلاثاء منطقة السلماني في مدينة بنغازي الليبية .

و فى بيان له صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك المتحدث وتابعته وترجمته المرصد ، شجب غوتريس التفجيرات التي طالت أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال معرباً عن أعمق تعازيه للأسر المنكوبة ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين .

وأضاف البيان : ” الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالجزع أيضا إزاء التقارير التي تفيد بوقوع إعدامات وفق إجراءات موجزة في بنغازي رداً على هجوم الثلاثاء ” .

وختم غوتريس بيانه بالتذكير مجدداً بأنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية داعياً إلى تقديم مرتكبي هجوم السلماني، وأية أعمال إجرامية نفذت انتقاماً له إلى العدالة وذلك وفقاً لنص البيان .

المصدر : الموقع الرسمي للأمم المتحدة

الترجمة : خاص – المرصد

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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