الأمين العام للأمم المتحدة: يجب تقديم مرتكبي تفجير السلماني ببنغازي إلى العدالة

دان الأمين العام للأمم المتحدة، نطونيوغوتيريس، تفجير سيارتين مفخختين أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي، وقدم تعازيه إلى أسر الضحايا، مشيراً إلى أنه «يجب تقديم مرتكبي الهجوم في السلماني، وأية أعمال إجرامية نفذت انتقامًا، إلى العدالة».
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بوابة الوسط
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