الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تنفيذ «إعدامات فورية في بنغازي»

الأمين العام للأمم المتحدة، نطونيوغوتيريس، يعرب عن قلقه من تنفيذ «إعدامات فورية ببنغازي»، مؤكدًا على «أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية».
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بوابة الوسط
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