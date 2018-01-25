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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تنفيذ «إعدامات فورية في بنغازي»

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

الأمين العام للأمم المتحدة، نطونيوغوتيريس، يعرب عن قلقه من تنفيذ «إعدامات فورية ببنغازي»، مؤكدًا على «أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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