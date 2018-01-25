سفارة ألمانيا تعود للعمل من طربلس هذا العام

قال سفير ألمانيا المعتمد لدى ليبيا، كريستيان بوك، الخميس، إن سفارة بلاده بدأت إجراءات العودة للعمل من العاصمة طرابلس هذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بالسفير الألماني؛ لبحث تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وأكد السفير الألماني رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى رغبة أعضاء من البرلمان الألماني في زيارة ليبيا.

وأبدى بوك استعداد ألمانيا لتقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية المزمع إجراءها هذا العام، وفقًا لخارطة الطريق التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.

يذكر أن السفارة الإيطالية هي السفارة الأوروبية الوحيدة التي تعمل من ليبيا حتى الآن.

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