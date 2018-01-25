عميد بلدية الزاوية من بنغازي: ما تعرضت له مدينة بنغازي بـ “فاجعة”

أخبار ليبيا24

وصف عميد بلدية الزاوية عبد الكريم سالم الأبح اليوم الخميس ما تعرضت له مدينة بنغازي بـ “الفاجعة” التي ألمت بالجميع.

وندد الأبح الذي وصل اليوم إلى بلدية بنغازي في زيارة لنقل تضامن أهل المنطقة الغربية بالمخططات التخريبية التي تدمر ليبيا وتريد النيل من أهلها ووحدتها ومقدراتها.

وأكد عميد بلدية الزاوية أن من دبر ونفذ هذا العمل الإرهابي لن يفلت من العدالة الدنيوية وسوف تطالهم العدالة الإلهية.

وقام الأبح بزيارته ميدانية لعدة مستشفيات لتفقد الأوضاع الصحية للجرحى مؤكداً أن مدينة الزاوية تقف جنباً إلى جنب مع مدينة بنغازي منذ الأزل.

يشار إلى أن عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم سالم الأبح وصل صباح اليوم إلى مدينة بنغازي لتقديم واجب العزاء في الحادث الإرهابي الذي تعرض له سكان المدينة في منطقة السلماني وراح ضحيته أكثر من 35 شهيد من بينهم أطفال و100 جريح منها حالات حرجة.

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