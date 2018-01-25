ماذا في لقاء السراج بالسفير الألماني لدى ليبيا ؟

أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بمدينة طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا كريستيان بوك يرافقه المستشار السياسي بالسفارة دانيال زاكريفسكي والمستشار العسكري فرانك وايزة .

وحضر الاجتماع ،وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس ،وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، وبحث الجانبان تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد السفير الألماني في بداية اللقاء بجهود السيد الرئيس لتحقيق توافق بين أطراف المشهد السياسي في ليبيا، مشيداً بمعالجة السيد الرئيس الحكيمة للخروقات الأمنية التي حدثت مؤخراً، مبديًا إستعداد ألمانيا لتقديم الدعم اللأزم لإنجاح العملية الانتخابية المزمع إجراءها هذا العام وفقا لخارطة الطريق التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ،وفق ذات المصدر .

وبلغ السفير السراج برغبة أعضاء في البرلمان الألماني زيارة ليبيا مؤكداً على رغبة ألمانيا في تطوير علاقات التعاون بين البلدين.، مشيرا إلى أن السفارة الألمانية بدأت إجراءات العودة للعمل من العاصمة طرابلس هذا العام.

من جانبه ،وفق ذات المصدر ،رحب السراج بالسفير الألماني ومرافقيه، منوها بما يبذله من جهد لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وأكد أنه تمت معالجة الأوضاع الأمنية، كما رحب بعودة السفارة الألمانية للعمل من طرابلس، وتحدث عن الإنتخابات مرحباً بزيارة وفد برلماني ألماني إلى ليبيا مؤكدا على أهمية نقل التجارب والخبرات بين المؤسسات التشريعية.

مضيفًا إن حكومة الوفاق وفرت احتياجات المفوضية العليا للإنتخابات لتؤدي عملها بالطريقة المثلى، مؤكداً أن إجراء الإنتخابات يحتاج إلى إرادة سياسية تتيح صدور قانون للإنتخابات وما إلى ذلك من متطلبات.

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