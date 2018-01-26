الدايري يشيد بتوجيه السيسي للقيادة المصرية لإستقبال جرحى هجوم مسجد الرضوان فى مشافي القاهرة العسكرية

ليبيا – رحب وزير الخارجية والتعاون الدولي فى الحكومة المؤقتة بمبادرة السلطات المصرية عبر إستقبالها عدداً من جرحى هجوم مسجد بيعة الرضوان الذي وقع الثلاثاء الماضي فى مدينة بنغازي وخلف نحو 42 حالة وفاة وحوالي 100 مصاب .

وفى تصريح لـ المرصد وصف الدايري هذه المبادرة باللفتة الانسانية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي قال أنه وجه وزارة الدفاع المصرية نحو استقبال جرحى هجوم مسجد الرضوان الارهابي في بنغازي بالمستشفيات العسكرية المصرية وتقديم الرعاية اللازمة لهم .

وأضاف : ” نحن لا نستغرب من الشقيقة مصر مثل هذه الوقفة فهي التي كانت دوماً سباقة لإتخاذ مواقف مساندة للعلاقات الاخوية التاريخية بين الشعبين المترابطين يربطهما بمصير واحد في مواجهة الإرهاب الأسود “.

يشار الى أن طائرة عسكرية ليبية تحمل عشرات الجرحى المصابين في هجوم بنغازي كانت قد أقلعت من مطار بنينا وحطت فى قاعدة جوية عسكرية فى العاصمة المصرية القاهرة وكان فى إستقبالها أطقم طبية تابعة لرئاسة الاركان المصرية والتي تولت بدورها نقلهم الى مشافي القوات المسلحة لتلقي العلاج .

المرصد – خاص

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