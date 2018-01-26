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“العامة للكهرباء”: تعلن ساعات طرح الأحمال ونصائح للمواطنين

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشركة العامة للكهرباء إن العجز المتوقع للشبكة العامة اليوم الجمعة سيبلغ 450 ميغاوات، مُشيرة إلى أن هذا العجز ستسبب في قطع التيار الكهربائي عن المواطنين مدة زمنية ستتراوح بين ساعة إلى ساعتين تقريباً.

وأوضحت الشركة خلال نشرتها اليومية حول طرح الأحمال المتوقع، أن التوليد المتاح للشبكة العامة 5450 ميغاوات، وبلغ الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 5900 ميغاوات.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين باللجوء إلى استخدام المصابيح الاقتصادية عوضاً عن المصابيح العادية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتخفيف من الحمل الواقع على الشبكة العامة.

وتستمر الشركة في تنبيه المواطنين بضرورة فصل كافة أجهزتهم الكهربائية عن مصادر التيار الكهربائي، وإرجاعها بعد عودة التيار الكهربائي، لحماية محولات وكوابل الشبكة الكهربائية من الأعطال التي ستؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال اليومية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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