ليبيا_الآن | إجتمعت إدارة الموارد البشرية في المؤسسة الوطنية للنفط مع مدراء إد…

#ليبيا_الآن | إجتمعت إدارة الموارد البشرية في المؤسسة الوطنية للنفط مع مدراء إدارات التدريب في الشركات النفطية والمختصين بإدارتي الموارد البشرية والتدريب بالمؤسسة، لمناقشة البرامج التدريبية المتعلقة بالعاملين في قطاع النفط والغاز من خلال رؤية المؤسسة المستقبلية للرفع من كفاءة ومهارات المستخدمين وتطوير أساليب العمل.
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