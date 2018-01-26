للمشاركة في القمة الأفريقية.. «سيالة» يتوجه إلى العاصمة الأثيوبية

عين ليبيا

يتوجه اليوم الجمعة، “محمد سيالة” وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني، إلى العاصمة الأثيوبية أديس ابابا للمشاركة بالقمة القارية في دورتها 30 لقمة الاتحاد الأفريقي التي تنعقد تحت شعار “الانتصار في مكافحة الفساد: نهج مستدام لتحويل أفريقيا”.

وستناقش القمة العديد من المواضيع والملفات بالإضافة إلى مكافحة الفساد ستناقش ملف الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي وكذلك استعراض تقارير التنمية والطاقة المتجددة وجهود دعم السلم والاستقرار في أفريقيا والشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز القدرات في عمليات حفظ السلام.

وسيجري “سيالة” على هامش اعمال القمة عدة مباحثات بخصوص ملفات تتعلق بالشأن الليبي، وسيعقد في هذا المسار لقاءات ثنائية مع نظرائه وزراء خارجية الدول الأفريقية، وكذلك عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في أعمال القمة 30 للاتحاد الأفريقي كشركاء دوليين القارة، وفق المكتب الاعلام لوزارة الخارجية.

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