المدعية العامة بالمحكمة الدولية تجدد دعوتها للقبض على الورفلي

جددت المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الدعوة إلى ليبيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقبض على محمود الورفلي وتقديمه فورا إلى المحكمة.

وأدانت بنسودا حادثة تفجير السيارتين المفخختين خارج مسجد بيعة الرضوان في حي السلماني في بنغازي والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين، إضافة إلى عمليات الإعدام الميدانية التي نفذها آمر محاور القوات الخاصة محمود الورفلي دون محاكمة.

وأضافت بنسودا أن مكتبها لا يزال ملتزما بالاضطلاع بدوره، في حدود إمكانياته، عن طريق التحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومقاضاة مرتكبيها، ولا سيما جرائم القادة والرؤساء، بصرف النظر عن هوية الجناة أو انتمائهم.

يشار إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرًا في 15 اغسطس 2017 بالقبض على محمود الورفلي؛ لتورطه المباشر في سبعة حوادث وقعت في عامي 2016 و2017، حيث أعدم فيها 33 شخصا خارج إطار القانون.

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