كريستيانو رونالدو يعلنها: أريد البقاء في ريال مدريد

كتب- محمود البي

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه يريد الاستمرار في صفوف الفريق الملكي في السنوات المقبلة.

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم بالعام الماضي، على أنه سعيد في ريال مدريد ويعشق دولة إسبانيا.

وكانت تقارير صحفية برتغالية وإسبانية قد تحدثت في الفترة الماضية عن رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل.

وذكرت التقارير ذاتها، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هو بديل كريستيانو رونالدو في ريال مدريد.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد حتى 2021 مقابل 25 مليون يورو كراتب سنوي.

وأضاف كريستيانو رونالدو، أن فريقه يعاني في الموسم الجاري من سوء النتائج، لكن ريال مدريد قادر على تغيير الوضع وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا سيكون شيئا مميزا.

وتابع، أنه يرغب في الاعتزال في سن الـ41، لكنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

واختتم تصريحاته بأن بالوقت الراهن لا يريد أن يكون مدربا، الشيء الذي قد يتغير بالمستقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا